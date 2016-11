Mike und Carl pflegen weiter ihren Streit. Keiner von beiden will auf den anderen zugehen oder gar zugeben, dass ihm die Freundschaft fehlt. Das geht soweit, dass sie ihren Vorgesetzten bitten, dass sie nicht mehr zusammen auf Streife gehen. Deshalb bekommen beide neue Partner an ihre Seite, doch das ist noch schlimmer als vorher. Molly und Peggy hätten eine große Gelegenheit, ihr Buch zu promoten, doch Peggy will einfach kein Interview im Radio geben, was Molly überhaupt nicht verstehen kann.