Themen: * Sicherheit in Deutschland - Ein Gespräch mit Ralf Jäger (SPD), Innenminister von NRW * Eine Woche nach der Wahl von Donald Trump - Über den richtigen Umgang mit dem neuen US-Präsidenten gibt es viele Diskussionen * Goodbye, Mr. President - Barack Obama besucht ein letztes Mal Deutschland, bevor er aus dem Präsidentenamt ausscheidet * BKA-Herbsttagung in Mainz - Weltweite Krisen haben auch Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Europa * 10. Nationaler IT-Gipfel - In Saarbrücken wird über digitale Bildung diskutiert * MoMa-Reporter: Wiedersehen an der Grenze zwischen Mexiko und den USA - Abgesichert durch einen Hochsicherheitszaun können sich Verwandte treffen * Sophie Marceau - Die französische Schauspielerin wird 50 Jahre alt * Service: Thrombose - Dr. Mohsen Radjai gibt Tipps, was bei Verdacht auf Thrombose getan werden muss - Nach der Wahl von Donald Trump: Diskussion um neuen US-Präsidenten