Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Heute | ORF 1 | 09:55 - 10:40 Uhr | Frauenserie

Das erfolgreiche Tennis-Pärchen Ted und Allison ist nicht nur auf dem Platz ein Team. Die beiden sind schon seit einigen Jahren verheiratet. Doch in letzter Zeit gibt es beim Tennis eine Formkrise, bei der Dani helfen soll. Nico hat entdeckt, dass die Spielerkabinen und die Büros abgehört wurden. Aber nicht nur das, auch in Danis Therapiezimmer wurde eine Wanze versteckt. Und Ray Jay braucht dringend Geld fürs College. Original-Titel: Necessary Roughness Untertitel: Doppelfehler Laufzeit: 45 Minuten Genre: Frauenserie, USA 2012 Regie: James Hayman Folge: 10 Schauspieler: Dani Santino Callie Thorne Matthew Donnally Marc Blucas Nico Careles Scott Cohen Lindsay Santino Hannah Marks Ray Santino Jr. Patrick Johnson Terrence King Mehcad Brooks