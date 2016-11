Les maîtres de Tom partent en week end. Tom en profite pour inviter Toodles à dîner. Jerry fait également de même avec Toots. Evidemment le dîner est très mouvementé : Tom et Jerry se battent en cuisine, et Toodles et Toots dans le salon. Mais au final, ils finissent par manger tous ensemble. Mais comment va se passer la préparation du dessert auquel Tom et Jerry n'ont pas pensé ?...