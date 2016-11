Tom et Jerry Show Heute | France 3 | 06:30 - 06:41 Uhr | Animationsserie Infos

Les deux soeurs sorcières préparent une potion de transformation. De son côté, Tom tombe nez à nez avec une chauve-souris qu'il confond avec Jerry, croyant que ce dernier est devenu un vampire. Jerry profite donc de cette méprise pour se déguiser et effrayer le pauvre chat. Ce dernier avec l'aide de Newt tente de venir à bout du "vampire" en vain, semant au passage le chaos dans la maison... Original-Titel: The Tom & Jerry Show Laufzeit: 11 Minuten Genre: Animationsserie, USA 2014