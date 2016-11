Tom et Jerry Show Heute | France 3 | 06:31 - 06:45 Uhr | Animationsserie Infos

Inhalt Tom prépare le dîner, mais alerté par les cris de ses maîtresses, il se rend auprès d'elles. Beatie et Hildie se sont aperçues que leur potager avait été saccagé. Elles vont donc acheter de quoi ressemer et charge Tom de trouver le responsable de ce carnage... Original-Titel: The Tom & Jerry Show Laufzeit: 14 Minuten Genre: Animationsserie, USA 2014