Martin Schmid ist Forstingenieur. Er macht Inventur im Wald. Sein Ziel ist es, diesen Lebensraum wieder möglichst naturnah zu gestalten. Im Sternberger Seenland stößt er auf Spuren eines geheimnisvollen Tieres. Schnell wird klar, es kann sich dabei nur um die scheuen Siebenschläfer handeln. Doch sie gelten in Mecklenburg als extrem selten. Martin Schmid begibt sich auf Spurensuche. In einem uralten Wald auf der Insel Oie stößt er auf eine Kolonie von über 400 Tieren. Es entstehen faszinierende Fotos und Dokumentationen der nachtaktiven Tiere. Zurück auf dem Festland setzt Martin Schmid seine Erfahrungen bei der Beobachtung der "nächtlichen Kobolde" nun auch in den heimischen Wäldern fort. Seine Hoffnung sind die Waldbesitzer. Ihnen will er bewusst machen, dass nur die naturnahen Wälder genügend Schutz für viele Tierarten, darunter auch dem Siebenschläfer, bieten. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.