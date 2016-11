Elektrischer Händetrockner: Können sie zu Keimschleudern werden? Seit einigen Jahren sind die lauten Geräte zum Händetrocknen aus Waschräumen in Gaststätten oder Shoppingcentern nicht mehr wegzudenken. Die Luft aus den Düsen trocknet die Hände binnen weniger Sekunden. Doch Wissenschaftler warnen: Durch diese Trockner können auch Keime aufgewirbelt und durch die Luft gepustet werden. "Markt" deckt auf! Unter Strom: Streit um Umspannwerk Der Ausbau der erneuerbaren Energien bringt bisweilen eine Menge Ärger mit sich. So sorgt ein geplantes Umspannwerk einer neuen Starkstromtrasse gerade für viel Unmut im Osnabrücker Land. Bürgerinitiativen laufen Sturm, klagen über mangelnde Transparenz und fehlende Bürgerbeteiligung. Der Stromriese Amprion will die riesige Anlage hingegen dringend bauen. Netzausbau fatal: "Markt" war vor Ort. Kfz-Haftpflicht: Wechsel mit Hindernissen Bis zum 30. November eines Jahres ist die Kündigung einer Kfz-Versicherungspolice möglich. Viele Autohalter machen das aus Kostengründen. Auch Thomas K. hat die Versicherung gewechselt, aber die neue Versicherung erkannte seine 22 Jahre Unfallfreiheit nicht an und stufte ihn viel schlechter bei den Beiträgen ein. "Markt" mischt sich ein! Backofenreiniger: Welcher schafft den Härtetest? Eingebrannte Reste sind eine Herausforderung für jeden, der seinen Backofen wieder richtig sauber bekommen möchte. Doch was taugen Sprays und Gels wirklich, die einen blitzblanken Ofen versprechen? Und gibt es auch Hausmittel, die ganz ohne Chemie auskommen? "Markt"-Zuschauer und Experten wurden befragt und haben erstaunliche Tipps gegeben. Kartoffeln: Woran erkennt man die beste Qualität? Mehlig- oder festkochend. Linda oder Laura. Bei Kartoffeln hat jeder seine Lieblingssorte. Aber was ist, wenn die Kartoffeln beim Kauf noch dreckig sind? Qualitätsmerkmal oder schlecht gewaschen? Was bedeuten grüne Stellen an den Knollen? Und: Sollte man Kartoffeln immer schälen, um sich vor möglichen Giftstoffen zu schützen? "Markt" will's wissen! - Elektrischer Händetrockner: Können sie zu Keimschleudern werden?