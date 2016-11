Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Heute | ORF 1 | 09:35 - 10:15 Uhr | Frauenserie Infos

Mehr Termine Inhalt Obwohl Rhino Diät hält, nimmt er stetig an Gewicht zu. Der Trainer schickt ihn deshalb zu Dr. Santino, die Stress als Ursache vermutet. Inzwischen ist Danis alte Freundin Jeanette zurück und hat große Neuigkeiten. Und Lindsay möchte für ein Hilfsprojekt nach Afrika gehen. Dani ist von dieser Idee ihrer Tochter nicht sehr begeistert. Original-Titel: Necessary Roughness Untertitel: Was frisst dich auf? Laufzeit: 40 Minuten Genre: Frauenserie, USA 2011 Regie: Andy Wolk Folge: 6 Schauspieler: Dani Santino Callie Thorne Matthew Donnally Marc Blucas Nico Careles Scott Cohen Lindsay Santino Hannah Marks Ray Santino Jr. Patrick Johnson Terrence King Mehcad Brooks