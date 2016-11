Frankreich 1814. Der junge Kapitän Edmond Dantes gerät in ein grausames Intrigenspiel und wird auf seiner Verlobung verhaftet. Ohne Verurteilung schmachtet er im Kerker von Chateau d'If, zusammen mit Abbé Faria. Vor seinem Tod verrät ihm der Abbé das Versteck eines Schatzes auf der Insel Monte Christo. Dantes kann fliehen und den Schatz finden. Als wohlhabender Graf von Monte Christo kommt er nach Paris und beginnt, sich an seinen Feinden zu rächen. Dezember 1814. Nach langer Seereise kehrt der junge, naive Edmond Dantes (Pierre Richard-Willm) nach Marseille zurück. Die Mannschaft hat ihn zum Kapitän ernannt, als der alte auf See verstarb. Edmond freut sich auf das Wiedersehen mit seiner geliebten Mercédes (Michele Alfa), mit der er sich noch am Abend verloben will. Doch er hat üble Widersacher: Caderousse (Alexandre Rignault), der Bootsmann, neidet ihm den Kapitänsposten, und Fernand (Henri Bosc), der Vetter von Mercédes, neidet ihm die Frau. Die beiden denunzieren ihn wegen eines Briefes von Napoleon an seine Anhänger in Frankreich, den er auf Bitten des verstorbenen Kapitäns mitnahm. Die Sache landet bei Generalstaatsanwalt de Villefort (Aimé Clariond), der erkennt, dass der Adressat des Briefes sein eigener Vater ist. Deshalb schickt er Dantes ohne Verurteilung in das berüchtigte Gefängnis Chateau d'If und erklärt in einem Brief an den Gouverneur, dass Dantes ein gefährlicher Verschwörer sei, der nie mehr freikommen dürfe. Dantes' einzige Freude in den langen furchtbaren Gefängnisjahren ist Abbé Faria (Ermete Zacconi), sein Zellennachbar, der einen Tunnel zu ihm gegraben hat. Als der Abbé 20 Jahre später im Sterben liegt, vertraut er ihm den Plan des Verstecks eines unermesslichen Schatzes auf der Insel Monte Christo an. Edmond gelingt die Flucht von der Felseninsel. Ein Schmugglerboot nimmt ihn auf und er findet seinen Schatz. Nun kehrt er unter neuer Identität als wohlhabender Graf von Monte Christo nach Frankreich zurück, um seine Verderber zu bestrafen, seine Freunde zu belohnen und seine Verlobte wiederzufinden. Nach dem berühmten Roman von Alexandre Dumas d. Ä. entstand ein spannender, aus zwei Teilen bestehender Abenteuer- und Historienfilm mit beeindruckenden Bildern, ausgewähltem Dekor und guten Darstellern. Der Roman wurde mehrfach verfilmt, Robert Vernays Adaption gehört durch ihre Nähe zum Original und der klaren Charakterzeichnung zu den besten. Regisseur Vernay nahm sich übrigens rund 10 Jahre später erneut des Stoffes an und verfilmte ihn mit Jean Marais in der Titelrolle, diesmal in Farbe. Der zweite Teil seiner Schwarzweiß-Version folgt am 16.11., um 12:30 Uhr.