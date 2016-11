Was gibt es Schöneres, als nach einem langen Tag in eisiger Kälte in eine heiße Badewanne zu steigen? Oder sich in einem warmen Sole-Becken treiben zu lassen? Baden macht Freude und kann bei vielen Wehwehchen helfen. LexiTV besucht deshalb berühmte Kurorte mit langer Badetradition und hinterfragt, was im Heilwasser so alles drin sein kann und wie diese Inhaltsstoffe wirken. Eine "schlesische Bäderreise" führt nach Polen, in die bäderreichste Region in Europa. Die Sendung stattet auch dem "deutschen Karlsbad" einen Besuch ab, das sich, Sie werden es vermutlich kaum glauben, in Thüringen befindet.