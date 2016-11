The Tower - Tödliches Inferno Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:35 Uhr | Actionfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Inhalt In dem Luxus-Appartment-Haus "Tower Sky" organisiert Manager Dae-ho für einen exklusiven VIP-Kreis eine Weihnachtsparty. Als zwei Helikopter über den Gästen Schnee verstreuen sollen, kollidiert einer mit der Fassade und es kommt zur Brand-Katastrophe. Young-ki, Einsatzleiter der Feuerwehr, und Dae-ho versuchen verzweifelt, Menschenleben zu retten. Original-Titel: Ta-weo Laufzeit: 140 Minuten Genre: Actionfilm, KR 2012 Regie: Ji-hoon Kim FSK: 12 Schauspieler: Hana Mina Cho Dae-ho Sang-kyung Kim Young-ki Sul Kyung-gu Yoon-hee Ye-jin Son Young-ki Kyung-gu Sol Oh Byung-Man In-kwon Kim