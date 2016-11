Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Heute | ORF 1 | 10:00 - 10:40 Uhr | Frauenserie Infos

Mehr Termine Inhalt Die Mutter von Orson Brinks bittet Dani um Hilfe für ihren Sohn. Orson ist der beste Profi-Computer-Spieler des Landes. Doch bei seinem letzten Turnier hat er verloren. Seitdem sitzt er Tag und Nacht vor dem Computer und trainiert. T.K. verhält sich in letzter Zeit seltsam. Dani vermutet, dass T.K. von den Medikamenten abhängig geworden ist. Matt ordnet daraufhin einen Drogentest für das ganze Team an. Und Razor muss sich seiner Vergangenheit stellen. Original-Titel: Necessary Roughness Untertitel: Spiegelbilder Laufzeit: 40 Minuten Genre: Frauenserie, USA 2011 Regie: Daniel Sackheim Folge: 9 Schauspieler: Dani Santino Callie Thorne Matthew Donnally Marc Blucas Nico Careles Scott Cohen Lindsay Santino Hannah Marks Ray Santino Jr. Patrick Johnson Terrence King Mehcad Brooks