Ab 13.30 Uhr sendet das hr-fernsehen den Frankfurt Marathon mit klarem Blick auf das bunte Läuferfeld in der Hessenmetropole. Die hessische Sicht auf das 35-jährige Jubiläum des ältesten deutschen Stadtmarathons steht genauso im Fokus, wie auch die Ankunft der deutschen Meister in den Altersklassen von den ganz jungen Startern - ab 18 Jahren - bis hin zur Altersklasse 75 Jahre und älter. Der hr-Sportchef Ralf Scholt kommentiert und moderiert an der stimmungsvollen Strecke dann auch den wohl schönsten Zieleinlauf der vielen Tausend Läufer in die Frankfurter Festhalle.