Allez Alexis! Alexis Pinturault hätte auch Fußballer werden können - er entschied sich für das Skifahren, und in diesem Sport will er "Geschichte schreiben". In den noch jungen Annalen der Saison 2016/17 hat er seinen Platz durch den Sieg in Sölden bereits sicher. Doch wie will er Marcel Hirscher die Kristallkugeln - und besonders die große - sowie die WM-Medaillen vor der Nase wegschnappen? Darüber sprechen wir mit dem Franzosen live im Hangar-7. Formel 1 - GP von Brasilien: Matchball für Nico Rosberg - wenn der 31jährige Wiesbadener in Interlagos gewinnt, ist er Weltmeister. Und die Vorzeichen stehen gar nicht schlecht: Die beiden letzten Grand Prix von Brasilien gewann der Deutsche. Doch es ist Regen angesagt und bei nasser Fahrbahn hatte Rosberg diese Saison bereits Probleme. Wir sprechen über das Rennwochenende - und den Kampf um den Thron in der Formel 1. Talk: Start der WM-Saison im Skispringen: Trotz toller Leistungen der beiden ÖSV-Adler Stefan Kraft und Michael Hayböck monierten am Saisonende vor einem halben Jahr einige Printmedien, dass die letzte Skisprung-Saison die schlechteste des ÖSV sei 10 Jahren gewesen sei. Grund dafür: Die Kluft zwischen den beiden Top-10 Springern und dem Rest des ÖSV-Teams. Kann die Rückkehr von Gregor Schlierenzauer auf den Bakken etwas bewirken? Und welcher rot-weiß-rote Adler könnte am ehesten den slowenischen Überflieger Peter Prevz stoppen?