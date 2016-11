Tag für Tag funktionieren, im Job und privat, immer und immer wieder - doch woher nehmen wir die Kraft dafür? Was gibt uns die Energie, all das zu leisten, was an ständigen Herausforderungen vor uns liegt und bewältigt werden will? Was treibt uns an und wodurch gelingt es manchen Leuten besser als anderen, souverän und glücklich durchs Leben zu gehen, komme was da wolle? LexiTV beleuchtet in dieser Ausgabe das Geheimnis innerer Stärke und ihrer Wurzeln.