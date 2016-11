Victoria Herrmann und Andreas Neugeboren sind unterwegs auf Weintour im Burgenlandkreis. Zwischen Unstrut, Saale und Weißer Elster besuchen die beiden Moderatoren verschiedene Güter und Manufakturen, die sich mit der Weinherstellung beschäftigen und mit ihren Angeboten in Hofläden zugleich attraktive Ausflugsziele sind. Im kleinen Zscheiplitz startet die Tour in einem Weingut, wo die alte Weinbautradition des Klosters wiederbelebt wird. In den steilen Hängen um Naumburg treffen Victoria und Andreas einen Jungwinzer, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat und große Freude im Umgang mit Süßen und Säuren hat. In Würchwitz an der Weißen Elster besuchen die Moderatoren eine Winzer-Familie - einst Milchbauern, heute erfolgreich mit ausgezeichneter Vinothek und feinen Weinveranstaltungen. Sekt bekommt in Freyburg die ihm gebührende Aufmerksamkeit - hier gibt es ganzjährig prickelnde Führungen. Es folgen museale Weinerlebnisse auf der Neuenburg und seltene Entdeckungen rund um den Wein im Naumburger Dom. Außerdem liegen am Wegesrand eine Wassermühle, die spezielles Stollenmehl mahlt und eine Rösterei, die Kaffee nach Kundenwünschen produziert.