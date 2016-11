In der zweiten Staffel beginnt Julie Beauchemin an dem Mord an dem Bonbonverkäufer zu ermitteln und stößt auf einige Ungereimtheiten in Maximes Vergangenheit. Hinter dem Mord scheint sehr viel mehr zu stecken, als anfangs gedacht. Es finden sich mehr und mehr Hinweise auf ein Pädophilen-Netzwerk, das versucht, seine Spuren zu verwischen. Da hilft ein neuer Chef, der an Julies Ermittlungsmethoden zweifelt, nicht weiter. Auch privat ist Julies Leben nicht einfacher geworden, soll sie Vincent noch eine Chance geben? Und wie wirkt sich das ganze Hin und Her auf Romane und Arnaud aus? Maxime hingegen verbeißt sich immer mehr in die Suche nach dem Mörder seines Bruders und scheint vor nichts zurückzuschrecken, um seine Rachepläne zu verwirklichen. ZDFneo zeigt die zweite Staffel "The Killer Inside" montags ab 23:20 Uhr als deutsche Erstausstrahlung in Doppelfolgen.