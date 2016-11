Joe Hawkins hat es satt, dass er sich ständig allein um Familie und Haushalt kümmern muss, weil seine Frau Laura dauernd Überstunden macht. Darum beschließt er, einen Roboter zu kaufen, einen sogenannten Synth, der ihm die Arbeit im Haus erleichtern soll. Vor allem Joe, Sohn Toby und Töchterchen Sophie sind begeistert von der Neuanschaffung. Laura und auch Mattie, die Ältere von beiden Töchtern, sind eher skeptisch. Im Laufe der Zeit stellt vor allem Laura fest, dass Anita, wie sie die Familie genannt hat, ein für einen Synth ungewöhnliches Verhalten an den Tag legt. In einer Rückblende erfahren wir, dass der Synth Anita, die eigentlich Mia heißt, aus einer Gruppe weiterentwickelter Synths stammt, die sich um den Menschen Leo scharten. Er war gemeinsam mit ihnen auf der Flucht, als sie entführt wurden - von Schrottsammlern, wie Leo vermutet. Daraufhin begeben sich Leo und der letzte verbleibende Synth Max auf die Suche nach Mia, Niska und Fred. Doch nicht nur die Sammler sind hinter den Synths her - auch ein Mann namens Hobb. Er offenbart, dass es sich bei den vermissten Synths um Sondereditionen handelt, denen ihr Schöpfer ein Bewusstsein gegeben hat.