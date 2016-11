Nach wahren Begebenheiten. Geschildert wird die Geschichte eine Gruppe kranker Jugendlicher, die sich in einer Klinik treffen. Emma hat Probleme mit dem Essen, Leo und Jonas sind an Krebs erkrankt, Toni hat das Aspergersyndrom, Hugo liegt im Koma und Alex hat es plötzlich mit dem Herzen. Ihre Freundschaft beginnt, als Jonas in die Klinik kommt, weil ihm ein Bein abgenommen werden soll. Um möglichst viel Normalität zu erleben, gründen sie einen Club.