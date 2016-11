1. Runde in Wolverhampton. Beim von der PDC veranstalteten Event sind auch die besten Akteure des Konkurrenzverbands BDO eingeladen. In der neunjährigen Turnierhistorie konnte jedoch nur ein BDO-Spieler gewinnen: Scott Waites holte sich 2010 den Titel, ein Jahr zuvor stand er bereits im Finale. Durch seinen WM-Triumph zu Jahresbeginn löste Waites sein Ticket. In Runde eins, in der sich die jeweils ersten beiden der acht Vierergruppen für das Achtelfinale qualifizieren, sind acht BDO-Darter mit von der Partie.