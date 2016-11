Nowhere Boy - Als John Lennon ein Junge war Heute | ONE | 20:15 - 21:45 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlMusik Infos

Mehr Termine Inhalt Der rebellische Liverpooler Teenie John Lennon (Aaron Taylor-Johnson) gründet 1956 die Band „The Quarrymen". Mutter Julia unterstützt ihn. Bald stoßen Paul McCartney (Thomas Sangster) und George Harrison zur Band. Original-Titel: Nowhere Boy Laufzeit: 90 Minuten Genre: Drama, CDN, GB, USA 2010 Regie: Sam Taylor-Wood FSK: 12 Schauspieler: John Lennon Aaron Johnson Mimi Smith Kristin Scott Thomas Onkel George David Threlfall Julia Lennon Anne Marie Duff Bobby Dykins David Morrissey Paul McCartney Thomas Sangster