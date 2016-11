The Big Bang Theory Heute | Pro7 | 20:15 - 20:40 Uhr | Sitcom Infos

Mehr Termine Inhalt Leonard bittet Penny, seine Mutter vom Flughafen abzuholen. Penny tut alles, damit die beiden endlich ein besseres Verhältnis bekommen, doch Beverly ist kalt wie eh und je. Als sie Penny dann auch noch vor Amy und Bernadette beleidigt, platzt ihr die Hutschnur. Dabei kommt heraus, dass sie in erster Linie sauer ist, weil sie nicht zu Pennys und Leonards Hochzeit eingeladen wurde. Sheldon müsste eigentlich mit Amy einkaufen gehen, doch dann würde er seinen Platz in der Warteschlange verlieren. Untertitel: Das Warteschlangen-Problem Laufzeit: 25 Minuten Genre: Sitcom, USA 2016 Regie: Mark Cendrowski Gäste: Gäste: Kevin Sussman, Christine Baranski, Amanda Payton, Blake Anderson Folge: 23 Schauspieler: Leonard Hofstadter Johnny Galecki Sheldon Cooper Jim Parsons Howard Wolowitz Simon Helberg Raj Koothrappali Kunal Nayyar Penny Hofstadter Kaley Cuoco Amy Farrah Fowler Mayim Bialik