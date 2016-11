Lilli und der Meisterdetektiv: Weil Lilli ihre Hausaufgaben nicht finden kann, will sie sich von einem echten Detektiv Tipps zum Suchen holen. Also reist sie mit Hektor ins viktorianische London zum Meisterdetektiv James Campbell. Der ist gerade einer Bande Taschendiebe auf der Spur. Da er glaubt, dass die Täter Kinder sind, bittet er Lilli um Hilfe. Gemeinsam mit "Superspürnase" Hektor finden sie heraus, dass die Taschendiebe nur von einem großen Coup ablenken sollen: dem Raub der Kronjuwelen. Während der Verbrecherjagd nimmt Lilli den Waisenjungen Oliver in ihre Obhut. Am Ende sind die Kronjuwelen wieder an ihrem Platz und Oliver bekommt ein richtiges Zuhause. Zeit für Lilli, sich endlich um ihre verschwundenen Hausaufgaben zu kümmern.