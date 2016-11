Die Wikingercrew ist scharf auf Beute, besonders auf den goldenen Vogel der Göttin Freya. Doch zwischen dem bärenstarken Wächter der Schatzkammer auf der einen und dem schrecklichen Sven auf der anderen Seite hat die Crew alle Hände voll zu tun, die Beute in Sicherheit zu bringen. Heute haben sich die Wikinger eine Festung zur Plünderung ausgeguckt. Nicht nur, dass sie sich sicher sind, in der Festung reiche Schätze zu finden. Sie erwarten außerdem, dass sie hier den berühmten goldenen Vogel der Göttin Freya finden und rauben können. Also schlagen sie sich mit List und Tücke bis zur Schatzkammer durch, schicken dabei den bärenstarken Wächter der Schätze ins Leere und halten endlich nicht nur Gold und Edelsteine in Händen, sondern auch den goldenen Vogel, von dem man sagt, dass er seinem Besitzer Glück bis ans Ende aller Tage bringen wird. Doch mit dem Glück ist es erstmal nicht so weit her. Denn auch der schreckliche Sven ist scharf auf den Vogel, und auch der Wächter der Schätze lässt sich nicht ständig ins Boxhorn jagen. Mit anderen Worten: Wickie und die gesamte Mannschaft haben Mühe und Not, Freyas Vogel samt ein paar Fässern voller Schätze auf ihr Drachenboot zu schleppen und sich aus dem Staub zu machen. Doch entkommen sind sie noch lange nicht. Denn Sven ist ihnen schon wieder gnadenlos auf den Fersen.