Alles könnte so schön sein: Lester hat zum zweiten Mal geheiratet und wurde gerade zum Kaufmann des Jahres gewählt. Als er in Las Vegas zufällig auf Malvo stößt. Lester lässt nicht locker und so muss Malvo seine Tarnung aufgeben, das in einem Gemetzel endet. Und Molly ist inzwischen glücklich mit Gus verheiratet und erwartet ihr erstes Kind. Doch dann bekommt sie einen Anruf aus Las Vegas, in dem sie gebeten wird einen Zeugen zu verhören.