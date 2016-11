Malcolm Turner war sich für seine FBI-Nachforschungen nicht zu schade, auch mal als schwergewichtige Lady verkleidet zu ermitteln. Jetzt will er sich eigentlich erst einmal der Familie widmen, doch als ein Teammitglied umgebracht wird, will er um jeden Preis den Täter finden. In seiner Paraderolle der Big Mama lässt er sich von dem möglichen Mörder als Erzieherin für dessen Kinder engagieren.