Die 18-jährige Anna (Agata Trzebuchowska) wurde von Nonnen großgezogen. Nun will sie selbst ins Kloster. Vorher muss sie auf Wunsch der Äbtissin ihre Tante treffen. So erfährt Anna, dass sie eigentlich Ida heißt und ihre jüdischen Eltern in der Nazizeit ermordet wurden.