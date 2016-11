Was du nicht siehst Heute | ARTE | 06:35 - 07:05 Uhr | Dokumentation Infos

Mehr Termine Inhalt Sophies Reise nach Kambodscha fällt in die Zeit, in der die Buddhisten die Kathin-Zeremonie feiern. Unter der Herrschaft der Roten Khmer mussten die Kambodschaner ihre Traditionen vergessen, doch seit im Land wieder Frieden herrscht, entdecken sie ihre Religion und ihre tausendjährige Kultur neu, darunter das traditionelle Marionettentheater, das die Geschichte der Khmer erzählt. Im Herzen der Region Angkor, dem Zentrum des historischen Khmer-Königreichs, erfährt Sophie, wie lebendig die glorreiche Vergangenheit des Landes bis heute ist. Beim Besuch prachtvoller, im Dschungel verborgener Tempel aus dem 12. Jahrhundert und einer archäologischen Grabungsstätte spürt sie die enge Beziehung der Khmer zum Geist ihrer Vorfahren. Original-Titel: Dans tes yeux Untertitel: Kambodscha: Angkor Laufzeit: 30 Minuten Genre: Dokumentation, F 2011 Folge: 7 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets