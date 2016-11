Spezial Fatales Risiko: eine Lungenembolie bleibt oft viel zu lange unerkannt Diffuse Symptome wie Luftnot, Schmerzen beim Atmen und Herzrasen können auf eine Lungenembolie hinweisen. Doch in vielen Fällen wird sie von Ärzten mit anderen Krankheitsbildern verwechselt oder erst sehr spät entdeckt. Selbst bei einer Schwangerschaft, die ein erhöhtes Thromboserisiko mit sich bringt, werden Lungenembolien manchmal erst spät diagnostiziert. In Deutschland sterben jährlich etwa 40.000 Menschen an einer Lungenembolie. Damit ist sie nach Herzinfarkt und Schlaganfall die dritthäufigste zum Tode führende Herz-Kreislauf-Erkrankung. Bei einer Lungenembolie ist ein Blutgerinnsel durch den Körper gewandert und blockiert eine Lungenarterie, also eines der Gefäße, über die das sauerstoffarme Blut vom Herzen in die Lunge gelangt. Betrifft die Embolie nur ein kleines Blutgefäß in der Lunge, so treten keine oder nur leichte Beschwerden auf. Verschließt das Gerinnsel hingegen ein größeres Lungengefäß, kann dies lebensbedrohlich sein. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Thema der Woche Testosteron: Hormone für den Mann Um etwa ein Prozent pro Jahr sinkt der Testosterongehalt im männlichen Körper ab dem Alter von 45 Jahren. Manche Männer haben mit erheblichen Beschwerden zu kämpfen: Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen, Erektionsstörungen und Libidoverlust. Bei krankhaften Symptomen und klinischem Verdacht ist ein Hormontest Kassenleistung. Testosteronwerte zwischen acht und zwölf nmol/l sollten genauer kontrolliert werden. Die Gabe von Testosterongelen oder Depotspritzen kann die Gesundheit und das Wohlbefinden des Patienten deutlich unterstützen. Studien haben gezeigt, dass Diabetiker, deren Testosteronmangel behandelt wird, länger leben, als die, die nicht behandelt werden. Auch das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle soll durch die Hormonbehandlung sinken, so eine aktuelle amerikanische Untersuchung. Dennoch ist die Hormontherapie kein Allheilmittel. Wichtig ist es, dass beispielsweise Prostatakrebs ausgeschlossen werden muss, da Testosteron das Wachstum der Krebszellen anregen kann. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite. - Spezial: Fatales Risiko: eine Lungenembolie bleibt oft viel zu lange unerkannt