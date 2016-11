Harry Potter und der Orden des Phönix Heute | Pro7 | 20:15 - 22:55 Uhr | Fantasyabenteuer Infos

Mehr Termine Inhalt Vier Jahre hat Zauberlehrling Harry Potter schon in Hogwarts gepaukt, als er plötzlich einen Schulverweis kassiert. Harry fühlt sich isoliert: Warum wird seine Schilderung der Auseinandersetzung mit Voldemort plötzlich in Zweifel gezogen? Als er feststellt, dass Dumbledore sich hinter ihn stellt, ist er erleichtert. Doch ob das genügt? Original-Titel: Harry Potter and the Order of the Phoenix Laufzeit: 160 Minuten Genre: Fantasyabenteuer, USA, GB 2007 Regie: David Yates FSK: 12 Schauspieler: Harry Potter Daniel Radcliffe Ron Weasley Rupert Grint Hermine Granger Emma Watson Albus Dumbledore Michael Gambon Lord Voldemort Ralph Fiennes Dolores Umbridge Imelda Staunton