Ein Umweltaktivist wird erschossen und sein Freund Henrik Paulsen (Helmut Zierl) verschwindet auf einem Windrad in der Nordsee. Die Bremer Kommissare Inga Lürsen (Sabine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen) ermitteln mitten in einem Interessenkonflikt zwischen Umweltschützern und Unternehmern. Hat der Windpark-Betreiber Lars Overbeck (Thomas Heinze) etwas damit zu tun? Will er seine Kritiker zum Schweigen bringen? Umso mehr die Kommissare in Erfahrung bringen, umso mehr verschwimmen die Grenzen zwischen Opfern und Tätern, zwischen unschuldig und schuldig.