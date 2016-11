Der bornierte Pensionär Paul Krüger (Horst Krause) lebt gern in Berlin. Wären da nicht überall Türken! Als Enkelin Annie (Anna Unterberger) in der Türkei den jungen Deniz (Karim Günes) heiraten will, reist Paul ihr nach, um sie von der Hochzeit abzubringen. Vor Ort stolpert der ausländerfeindliche Spießer mit dem Herz aus Gold in alle möglichen Fettnäpfchen.