Das Leben von Eva Senn, erfolgreiche Wissenschaftsjournalistin und preisgekrönte Sachbuchautorin, gerät binnen kurzer Zeit völlig aus den Fugen. Erst wird sie nach 30 Jahren Ehe von ihrem Mann Kurt verlassen, dann verliert sie ihren Führerschein wegen Alkohols am Steuer und fährt kurz darauf die Studentin Lea an. Dabei wollte sie nur den schlecht geparkten Wagen ihrer Freundin Marie zurücksetzen, um dem Linienbus Platz zu machen. Der Unfall hat dramatische Folgen. Die junge Frau ist querschnittsgelähmt, und Eva trägt daran die Schuld. Für Eva Senn ist der Weg zurück in ein normales Leben nahezu unmöglich. Schuldgefühle und Hilflosigkeit werden zu ständigen Begleitern. Doch damit nicht genug. Die Menschen in der Nachbarschaft tuscheln über sie, und zu Hause erhält Eva von einem mysteriösen Anrufer Morddrohungen. Zu allem Überfluss offenbart ihr der Chefredakteur Rudolf, dass ihre Artikel zurzeit nicht gefragt sind. Eva fühlt sich verfolgt, unter Druck gesetzt und missverstanden. Sie merkt, dass sie in einen Strudel der Destruktion gerät und beginnt, sich von der Umwelt abzuschotten. Selbst ihre beste Freundin, die fröhliche und chaotische Marie, dringt nicht mehr zu Eva durch. Die Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt. Dann lernt Eva den Anwalt Peer Gutenberg kennen, der vor zwei Jahren seine Frau verloren hat. Er steht Eva nicht nur juristisch zur Seite, sondern versucht sie aufzuheitern und rät ihr dringend, sich wegen der anonymen Anrufe an die Polizei zu wenden. Doch Gutenberg bleibt dabei stets ein wenig undurchsichtig und scheint mehr zu wissen, als er preisgibt. Spielt er ein doppeltes Spiel? Die Schuldgefühle lasten weiterhin schwer auf Eva. Vergeblich versucht sie immer wieder, Kontakt zu Lea aufzunehmen. Das Mädchen scheint schwer depressiv zu sein und nimmt starke Medikamente. Dann ist Lea plötzlich aus ihrer Wohngemeinschaft verschwunden und keiner weiß, wohin.