Catherine Ballou will als Lehrerin in ihrer alten Heimatstadt Wolf City unterrichten. Doch ihr Vater wird von Gangstern bedroht und es gelingt Cat nicht, ihn zu beschützen. So versammelt sie ein paar schießfreudige Männer, um sich mit ihrer Bande an den Mördern ihres Vaters zu rächen und Recht und Ordnung in den Wilden Westen zu bringen.