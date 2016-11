Die kleinsten Bauteile des Menschen haben die größte Macht: Zellen und Gene bestimmen Geschlecht und Haarfarbe. Und Botenstoffe und Hormone beeinflussen sogar unsere Neigung zur Treue oder zum "Seitensprung". Sind wir also "fremdgesteuert"? LexiTV taucht in den Mikrokosmos des Homo sapiens ein und erklärt den kleinen großen Unterschied zu unseren tierischen Vorfahren. Unser Fühlen, Denken und Altwerden ist das Ergebnis komplexer Wechselwirkungen, die sich in jeder Sekunde in den Untiefen von Zellstrukturen und Nervenverbindungen abspielen. Aber auch die größeren Bauteile, die Organe, sind Thema der Sendung. Denn ob unser Herz Infarkt-gefährdet ist, kann ebenso vererbt werden, wie das Risiko, an Krebs zu erkranken.