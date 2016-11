Zusammenfassung der Höhepunkte des heutigen Qualifikationsspiels zur Fußball-WM 2018 in Russland zwischen San Marino und Deutschland, sowie erste Stimmen der Beteiligten. Was sagt Bundestrainer Joachim Löw zur Partie, was der Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff? Und wie waren die Spieler selber mit ihrer heute gezeigten Leistung zufrieden? Dazu Ausschnitte der anderen Qualifikationsspiele auf dem Weg zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland.