Tatort: Willkommen in Köln Heute | ONE | 20:15 - 21:45 Uhr | TV-Krimi

Max Ballauf ist Kontaktbeamter des BKA bei der US-Drogenfahndung. Als ein Einsatz schief geht, muss er die USA verlassen. Ballauf wird Hauptkommissar in Köln. Den Posten wollte auch Freddy Schenk. Für Streit ist keine Zeit: Ein Kollege wird tot aus dem Rhein gefischt. Original-Titel: Tatort Untertitel: Willkommen in Köln Laufzeit: 90 Minuten Genre: TV-Krimi, D 1997 Regie: Kaspar Heidelbach Schauspieler: Max Ballauf Klaus J. Behrendt Freddy Schenk Dietmar Bär Körber Peter Bongartz Garry Busch Thomas Thieme Sekretärin Lissy Anna Loos Assenbach Paul Faßnacht