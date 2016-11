Tina sucht nach ihrer Begegnung mit David erst recht Oskars Nähe. Sie kommen sich am See näher, doch als David gegenüber Oskar eine verfängliche Bemerkung bezüglich Karlo macht, gesteht Tina ihm, dass sie sich mit David um das Pferd gekümmert hat - Clara weicht Adrian aus und erzählt ihm nichts von Desirées Erpressung. Friedrich und Beatrice möchten derweil einen Kredit für Adrian und Desirée aufnehmen, um den beiden die Renovierung ihres Wunschhauses zu ermöglichen. Adrian lehnt jedoch ab, da er ahnt, dass Friedrich Einfluss auf ihn ausüben will. Als Clara auf Adrian trifft, gibt sie vor, langsam über ihn hinweg zu sein. Sie erzählt ihm, sie möchte jedoch auf Abstand gehen, da sie Desirée nicht verzeihen kann, dass sie mit Claras Leben gespielt hatte. Alfons und Hildegard lesen einen Artikel über von Lützow, in dem er als Wohltäter gefeiert wird. Melli ist wütend und sie fasst einen Plan - schließlich hat sie noch den Schlüssel zu von Lützows Villa. Fabien tritt als Straßenmusiker auf, um seine Schulden bei Oskar zu bezahlen. Als er merkt, dass auch Clara Hilfe braucht, bringt er sie auf eine Idee. Werner gibt Nils einen Privatkredit, um seinen Anwalt zu bezahlen. Nils sichert ihm im Gegenzug zu, sich von Charlotte zu trennen, falls er schuldig gesprochen wird.