Die schüchterne Marie lebt zurückgezogen mit ihren Eltern in einem kleinen Fischerdorf an der dänischen Nordküste. Marie arbeitet, wie fast alle Dorfbewohner, in dem örtlichen Fischverarbeitungsbetrieb. Dort lernt sie den jungen Mann Daniel kennen, der sich zu dem sonderbaren Mädchen hingezogen fühlt. Die beiden kommen sich allmählich näher, bis Marie plötzliche seltsame Veränderungen an ihrem Körper feststellt. Beunruhigt sucht sie nach Antworten in der totgeschwiegenen Familiengeschichte. Und während der Vater versucht, seine Tochter vor den misstrauischen Blicken der übrigen Dorfbewohner zu beschützen, erwacht in der jungen Frau eine Macht, die nicht mehr gebändigt werden kann.