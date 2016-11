VivaVox, der ehemalige Schulchor aus Serbien, hat mit seiner Neuinterpretation von Rammsteins "Du hast" überzeugt. Die Mitglieder von teatro aus Niederösterreich können nicht nur singen, sondern auch tanzen. Ladies and Gentleman rund um den Argentinier Pablo Grande haben sich in einem Wiener Park gefunden. Die Gumpoldskirchner Spatzen sangen "Wien, du Stadt meiner Träume" und erhielten den Joker von Fräulein Mai. Die Schweizer von Bliss haben mit "Better Than Love" samt Taschenlampen-Lichtershow den Joker von Ramesh abgestaubt. Ganz anders als das Original klang "Viva la Vida" in der Chorversion des Vokalensembles VOK des B(R)G Leibnitz. Der Ghana Minstrel Choir aus Wien-Simmering brachte afrikanische Rhythmen ins Fernsehstudio. Eine filmreife Darbietung lieferte das Ensemble Annélie aus Salzburg mit seiner Interpretation von Enyas "May It Be". "Ich liebe alle Männer" sangen die Musikerinnen von Fräulein Kokett - Fräulein Mai liebte sie dafür und zückte ihren Joker. Eigentlich ist Diverse Trio ja ein Quartett, die vier Jugendlichen kommen aber aus drei Ländern - von Dorretta gab's den Joker. Fräulein Mai und Ramesh konnten ihren Lachkrampf angesichts der Frosch-Einlage des Steirischen Jägerchors nicht verbergen. Die Interpretation der Young Roses von "Amoi seg' ma uns wieder" rührte das Publikum zu Tränen. Die Neffen von Tante Eleonor sind bereits zum zweiten Mal dabei, mit "Smooth Criminal" sangen sie sich ins Halbfinale.