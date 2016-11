Scrubs - Die Anfänger Heute | ORF 1 | 14:20 - 14:40 Uhr | Comedyserie Infos

An seinem letzten Tag hofft J.D., möglichst viele positive Dozentenbewertungen von seinen Studenten zu bekommen. Tatsächlich fallen alle zu seiner Zufriedenheit aus - bis auf eine Ausnahme. Mit Hilfe von Turk versucht er herauszufinden, wer der Übeltäter war, der ihn so schlecht beurteilt hat. Gleichzeitig ist Lucy gezwungen, über ihren Schatten zu springen und selbstständig Blutabnahmen durchzuführen. Original-Titel: Scrubs Untertitel: Unsere Blutsauger Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2009 Regie: Michael Spiller Folge: 5 FSK: 12 Schauspieler: John "JD" Dorian Zach Braff Chris Turk Donald Faison Perry Cox John C. McGinley Dr. Denise Mahoney Eliza Coupe Drew Suffin Michael Mosley Lucy Bennett Kerry Bishé