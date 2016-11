Die Piraten konnten nicht wissen, dass sie lieber die Finger von Ylvi hätten lassen sollen. Aber nun es ist zu spät. Sie haben Wickies Freundin entführt, und die bläst den Piraten nun gehörig den Marsch. Eigentlich hatten Ylvi und Wickie nichts anderes vor, als sich gemütlich die Zeit am Strand zu vertreiben. Doch als plötzlich Pokka auftaucht, einer der Handlanger des schrecklichen Sven, ist es mit der Gemütlichkeit augenblicklich vorbei. Denn ohne zu zögern entführt Pokka Ylvi auf das Piratenschiff, wo Wickies kleine Freundin ab sofort das Deck zu schrubben hat. Dass in der Zwischenzeit die Entführung bei Halvar und seinen Männern eingeschlagen ist wie eine Bombe, versteht sich von selbst. Angetrieben von Wickie, macht sich das Drachenboot der Wikinger in Windeseile an die Verfolgung Svens. Doch so viel Sorgen müssen sich die Wikinger gar nicht machen. Ylvi hat es nämlich faustdick hinter den Ohren. Mit Tricks und Kniffen gelingt es ihr mühelos, Svens Männer zu verleiten, das Rudern einzustellen, ihr die Arbeit abzunehmen und sämtliche Waffen in ihre Hände zu geben. Als dann auch noch Halvar, Wickie und die Drachenboot-Crew den Entführern immer näher kommen, ist klar: Die Aktion "Freiheit für Ylvi" wird garantiert zu einem glücklichen Ende führen.