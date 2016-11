The Mentalist (OmU) Heute | Kabel eins | 18:20 - 19:15 Uhr | Krimiserie Infos

Das Team vom CBI wird auf einen Mord und einen möglichen Fall von Kidnapping angesetzt. Letzteres glaubt jedenfalls Lisbon. Der Tote ist der Fahrer eines politischen Interessenvertreters, der wiederum vom Erdboden verschluckt scheint. Die Tat geschah in einer zwielichtigen Gegend. Original-Titel: The Mentalist Untertitel: Die Diamantenfalle Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2010 Regie: Bruno Heller, Julie Walker Folge: 1 FSK: 6 Schauspieler: Patrick Jane Simon Baker Teresa Lisbon Robin Tunney Kimball Cho Tim Kang Wayne Rigsby Owain Yeoman Rockmond Dunbar Grace Van Pelt Amanda Righetti