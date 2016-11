Der Postbote verteilt die Briefe an die Bewohner von Sherwood. Auf einmal hat er einen in der Hand, der vom König an Robin Hood adressiert ist. Der Sheriff will den Brief sofort konfiszieren. Aber Robin schafft es, den Brief an sich zu bringen. Er liest ihn und freut sich: König Richard Löwenherz will ihm die Medaille für den besten Bogenschützen des Königreichs verleihen. Marian zweifelt an der Echtheit des Briefes. Er könnte eine Falle sein. Am Ende sitzt Hund Flynn auf des Prinzen Thron. Aber bis es so weit ist, müssen Robin Hood und sein Kontrahent erst einmal ein wildes Abenteuer bestehen.