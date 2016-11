Ich sehe was, was du nicht siehst … aber leider nicht alles! Denn unsere visuelle Wahrnehmung ist extrem lückenhaft. Und: Sie betrügt uns. Wer hat Recht - unser Auge oder unser Gehirn? "pur+" macht den Test: Zeugen sollen nach einem fingierten Fahrraddiebstahl die Täter beschreiben. Heraus kommen so widersprüchliche Aussagen, dass man sich fragt, wie die Polizei daraus brauchbare Informationen herausfiltern soll. Zuschauer, die die eigenen Augen für überlegen halten, können in einem filmischen Experiment selbst ausprobieren, wie gut sie Details wahrnehmen - oder eben, wie schlecht. Und auch Eric begibt sich auf visuelles Glatteis: in einer Scheune voller optischer Täuschungen.