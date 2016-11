Ein riesiger Kratzer prangt im Himmel eines wertvollen Bildes. Nur kurz sollte Fritz Fuchs auf das Erbstück des Nachbarn aufpassen. Nun sucht er das passende Blau, um das Bild zu retten. In "Palomas Farbenparadies" erhofft sich Fritz Rat von der Spezialistin. Seltsam, dass sie an dem Gemälde schnuppert, um die Originalfarbe zu bestimmen. Und was hat es mit dem mysteriösen Kunstliebhaber auf sich, der Fritz auf Schritt und Tritt verfolgt?