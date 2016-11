Die Schnecke Rufus hebt ab in schwindelerregende Höhen! Im wahrsten Wortsinn, denn Rufus ist nicht schwindelfrei. Aber wie kommt eine Schnecke überhaupt so hoch hinaus? Maja hat natürlich ihre Flügel im Spiel. Zusammen mit einem Vogel hilft sie, den Traum von Rufus zu erfüllen - auf dem Rücken des Vogels geht es hoch in die Lüfte. Bei der Landung jedoch erlebt Maja eine kleine Überraschung.