Faculty - Trau keinem Lehrer Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:15 Uhr | SciFi-Thriller HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Außerirdische unterwandern eine amerikanische Schule, um eine Machtbasis auf der Erde aufzubauen. Zunächst fragen sich die Schüler der Herrington Highschool nur, was plötzlich in ihre Lehrer gefahren ist. Es dauert nicht lange, bis sich auch die ersten Schüler seltsam benehmen. Es wird immer unheimlicher, da bald keiner mehr weiß, wer von den Alien-Parasiten schon befallen ist. Casey und fünf andere Teenager wollen zusammen der Gefahr trotzen. Original-Titel: The Faculty Laufzeit: 120 Minuten Genre: SciFi-Thriller, USA 1998 Regie: Robert Rodriguez FSK: 12 Schauspieler: Delilah Profitt Jordana Brewster Stokely 'Stokes' Mitchell Clea DuVall Marybeth Louise Hutchinson Laura Harris Zeke Tyler Josh Hartnett Stan Rosado Shawn Hatosy Schwester Rosa Harper Salma Hayek Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets