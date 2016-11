Igel in Not! Im Herbst sind so einige dieser Stacheltiere krank und schwach, sie würden den Winter nicht überleben. Aber Bettina hilft ihnen. Die engagierte Igelexpertin päppelt die Tiere in der SOS-Igelstation Donauwörth auf. Hier packt Anna mit an, denn gerade im Herbst ist in dem Igelkrankenhaus Hochbetrieb. Zur Zeit sind 25 Igel auf der Pflegestation, alles Jungtiere, die nur einige Wochen alt sind. Anna lernt von Bettina eine wichtige Faustregel: Jeder Igel sollte Anfang November mindestens 500 Gramm wiegen - ansonsten braucht er Hilfe, um gut durch den Winter zu kommen. Und die Tierreporterin erfährt auch sonst alles, was man wissen muss, um einem Igel beim Überwintern zu helfen.